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В Донецке подростки "осквернили" и сожгли футболку с "гербом ДНР": как их наказали

В Донецке подростки "осквернили" и сожгли футболку с "гербом ДНР": как их наказали
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф

В оккупированном Донецке подростки "осквернили" футболку с эмблемой так называемой "народной дружины с гербом и флагом ДНР".

Об этом пишет "ОстроВ".

"Топтали, плевали и в конце сожгли. Все это снимали на видео и выложили в соцсети", - говорится в сообщении в подписи к видео, опубликованному в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".

Также сообщается, что "извинения на камеру не заставили себя долго ждать".

При этом в сегменте пользователей ОРДЛО тут же стали обсуждать поступок подростков. В частности, некоторые посочувствовали парням, которым пришлось извиняться, а другие решили "отправить их рыть окопы".

"А что они видели при дэнээр? Забрали у детей детство и возможности";  "Представляю, что родителям пришлось испытать перед этими извинениями"; "В 14 году сам бы за уши оттаскал их. Но сегодня так, как унизили Донбасс эрэфовские кураторы, ВТС и прочие МММ-проходимцы, этим подросткам до них еще расти и расти"; "Окопы рыть, и все дела", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Донецке боевики захватили беременную женщину, приехавшую на оккупированные территории повидать свою сестру.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 258

Все по теме:

Донбасс, Подростки, Видео, Фото, ДНР, ОРДЛО, Война на Донбассе.
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