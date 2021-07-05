В Киеве неадекват с ножом набросился на полицейских, но получил бревном и оказался в наручниках (видео)

В Киеве на улице Ушинского неадекватный мужчина с ножом решил показать свои "бойцовские навыки" экипажу полицейских.

Видеозаписью делится телеграм-канал "Ху**ый Киев".

Авторами видео стали водитель и пассажиры авто, которые и засняли процесс задержания мужчины.

На кадрах ниже видно, как мужчина кидался на правоохранителей с ножом, пока один из них не взял в руки длинную палку и парой ударов по ноге, смог повалить злоумышленника на землю, после этого другой полицейский выбил оружие из рук неадеквата. После этого на мужчину надели наручники.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика и сцены насилия!

На видео отреагировали пользователи сети, некоторые из них поддержали полицейских, а другие задались вопросом, почему те не использовали тазеры.

Как сообщалось ранее, в Черкассах на территории больницы произошла потасовка между двумя иностранцами, в итоге один из них взялся за оружие.