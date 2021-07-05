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В Киеве неадекват с ножом набросился на полицейских, но получил бревном и оказался в наручниках (видео)

В Киеве неадекват с ножом набросился на полицейских, но получил бревном и оказался в наручниках (видео)
Обновлено 18:25 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве на улице Ушинского неадекватный мужчина с ножом решил показать свои "бойцовские навыки" экипажу полицейских. 

Видеозаписью делится телеграм-канал "Ху**ый Киев". 

Авторами видео стали водитель и пассажиры авто, которые и засняли процесс задержания мужчины. 

На кадрах ниже видно, как мужчина кидался на правоохранителей с ножом, пока один из них не взял в руки длинную палку и парой ударов по ноге, смог повалить злоумышленника на землю, после этого другой полицейский выбил оружие из рук неадеквата. После этого на мужчину надели наручники. 

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика и сцены насилия!  

На видео отреагировали пользователи сети, некоторые из них поддержали полицейских, а другие задались вопросом, почему те не использовали тазеры. 

Как сообщалось ранее, в Черкассах на территории больницы произошла потасовка между двумя иностранцами, в итоге один из них взялся за оружие

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 195

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Киев, Полиция, Нападение.
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