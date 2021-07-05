Трижды переехал и скрылся: в Днепре водитель "Славуты" наехал на женщину (фото)

В понедельник, 5 июля, в Днепре на улице Вологодской водитель "Славуты" трижды переехал женщину и скрылся с места происшествия.

Как сообщает интернет-издание "Информатор", ДТП произошло около 8:25 возле дома №122.

Свидетели ЧП сообщили, что автомобиль ехал по улице Вологодской и за Холодильной наехал на женщину, которая переходила дорогу.

"Авто протащило женщину около 20 метров, потом водитель сдал назад и еще дважды переехал женщину. Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшую скорая забрала в больницу имени Мечникова в тяжелом состоянии. "Славуту" патрульные обнаружили на улице Сакко, за рулем уже был другой человек. Водитель, предварительно, убежал", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность человека, находившегося за рулем авто в момент ДТП, а такжевсе обстоятельства аварии.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 1 июля под Одессой на трассе "Одесса-Рени" автомобиль сбил трех пешеходов - женщина с ребенком погибли, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.