Потасовка в метро Киева: здоровый мужик шлепнул девушку пониже спины и получил от нее и ее подруг (видео)

В Киевском метрополитене в ночь на вторник, 6 июля, на переходе между станциями "Площа Льва Товстого" и "Палац спорту" неизвестный мужчина решил хамским образом отметить понравившуюся ему фигуру незнакомой ему девушки и шлепнул ее по попе. Однако девушка с ее подругой оказались не робкого десятка и разъяренными фуриями набросились на него несмотря на более чем ощутимую разницу в габаритах и весе.

Видео потасовки опубликовал местный Telegram-канал "Х***й Киев".

"Произошла следующая ситуация: на переходе между станциями "Площа Льва Товстого" и "Палац спорту" в 00:10 здоровый мужик подошёл к девушке, шлёпнул ее по попе и сказал : "Какая *опа!" Она сразу же отреагировала и начала его догонять, произошла потасовка", - приводит канал сопровождающее видео сообщение.

На видео видно, что какое-то время мужчина пытался возмущаться и даже напугать девушек, а позже и защищаться, выхватив у уборщицы швабру, однако их напор был столь силен, что он поспешил ретироваться.

Осторожно! Видео содержит много нецензурной лексики!

Большинство пользователей соцсетей отреагировали на действия девушек восторженно и с одобрением, а мужчину - осудили.

Как сообщалось, в ночь на 6 июля в метро Киева была давка после фестиваля Atlas Weekend.