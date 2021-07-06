Настоящая жесть: эксклюзивное видео давки в метро после фестиваля Atlas Weekend

В понедельник, 5 июля, на ВДНГ в Киеве стартовал масштабный фестиваль Atlas Weekend. 5-6 июля объявлены бесплатными днями - любой желающий может посетить фестиваль и настадится выступлениями любимых артистов.

Впрочем, то, что произошло после окончания первого дня, вызывает некое недоумение. Вероятно, во избежание давки в метро, входы на станцию "Выставочный центр" заблаговременно закрыли. Десятки тысяч посетителей не смогли попасть внутрь подземки, в переходах к метро произошла настоящая давка, свидетелем которой стал корреспондент "Телеграфа".

Организаторы пытались перенаправить поток посетителей на другие станции метро, однако это едва ли удалось. Стоит отметить, что практика закрытия станций метро во время массовых концентов или спортивных соревнований не новая - ее часто применяют во время футбольных матчей, закрывая на вход ближайшие станции, позволяя фанатам немного распределится и пешком дойти до нужной ветки метро. Оправдана ли такая практика в отношении станции "Выставочный центр", которая находится на "зеленой" ветке - вопрос очень спорный, однако об изменениях в работе транспорта власти предупреждали.

А пока предлагаем вам посмотреть, каким был первый день Atlas Weekend в фоторепортаже нашего корреспондента Яна Доброносова.