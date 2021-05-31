"Другое дело. А то Меладзе с Кароль как-то не заходит": стал известен хедлайнер фестиваля "Atlas Weekend-2022"

Из-за пандемии коронавируса 2020 году фестиваль Atlas Weekend был отменен и перенесен на 2022 год. А в 2021 году было принято решение провести его в новом формате и с новым лайнапом под названием Atlas Weekend: Friends Edition.

В 2022 году фестиваль традиционно пройдет в июле на ВДНГ.

Организаторы мероприятия на странице Atlas в Фейсбуке сообщили, что свое участие в следующем году уже подтвердил американский дуэт "Twenty One Pilots".

"Лучший рок-артист года" по версии IHeartRadio и авторы самого длинного музыкального видео в мире будут ждать тебя на Main Stage с новым альбомом", - говорится в сообщении организаторов Atlas Weekend.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал, что организаторы уже объявили первых участников обновленного фестиваля. Помимо этого, хедлайнерами мероприятия стали Тина Кароль и Валерий Меладзе. Отметим, что появление второго на фестивале очень разозлило многих "фестивальщиков".