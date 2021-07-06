Машина в дребезги, водителя зажало в кабине: фоторепортаж с места ДТП возле метро КПИ в Киеве (фото)

Во вторник, 6 июля, на проспекте Победы образовалась огромная пробка в сторону центра Киева, причиной которой стало ДТП, произошедшее Политехнический институт.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграф" с места аварии.

Так, водитель Mazda на огромной скорости врезался в осветительную опору.

По предварительным данным, причиной аварии стало не только превышение скорости, но и техническое состояние машины, поскольку визуально видно, что шины изношены и еще и резина оказалась зимней.

Судя по всему, водитель опережал всех по полосе общественного транспорта, а затем произошла потеря управления и Mazda выскочила на бордюр, а затем на ее пути встала металлическая опора.

Водителя из салона извлекали спасатели, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Официально причина ДТП станет известна после расследования.

Как сообщал "Телеграф", 4 июля, на бульваре Дружбы Народов в Киеве, произошла авария с участием трех машин - Subaru, Daewoo Matiz и Chery Tiggo, в результате чего женщина с двумя детьми попали в больницу.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"