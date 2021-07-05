В Киеве легкое "бодание" трех машин на дороге привело к тяжелым последствиям: среди пострадавших - дети (фото)

В воскресенье, 4 июля, поздно вечером на бульваре Дружбы Народов в Киеве, произошла авария с участием трех машин - Subaru, Daewoo Matiz и Chery Tiggo, в результате чего женщина с двумя детьми попали в больницу.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.
Так, автомобили ехали в сторону моста Патона. Изначально дорогу не поделили "кореец" и "китаец".
Но неожиданно в попавшие в аварию авто влетел Subaru.
Его водитель не заметил препятствие, хотя дорога и освещалась.
В результате аварии женщина с двумя детьми попали в больницу с травмами.
Пострадавшие находились в салоне Daewoo.
Они не вышли из салона после аварии из-за шедшего дождя.
Как сообщал "Телеграф", в Киеве в воскресенье, 4 июля, на улице Мечникова пьяный водитель Mercedes снес забор и перевернул автомобиль.
Также поздним вечером в четверг, 1 июля, под Одессой на трассе "Одесса-Рени" автомобиль сбил трех пешеходов – женщина с ребенком погибли, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.