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В Киеве легкое "бодание" трех машин на дороге привело к тяжелым последствиям: среди пострадавших - дети (фото)

В Киеве легкое "бодание" трех машин на дороге привело к тяжелым последствиям: среди пострадавших - дети (фото)
08:07 Сегодня Телеграф

В   воскресенье, 4 июля,  поздно  вечером  на  бульваре Дружбы    Народов в Киеве, произошла авария с участием трех  машин - Subaru, Daewoo Matiz и Chery Tiggo, в результате чего женщина с двумя детьми попали в больницу.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Так, автомобили ехали в сторону моста Патона. Изначально дорогу не поделили "кореец" и "китаец".

ДТП в Киеве 4 июля

Но неожиданно в попавшие в аварию авто влетел Subaru.

ДТП в Киеве 4 июля

Его  водитель не заметил препятствие, хотя дорога  и освещалась.

ДТП в Киеве 4 июля

В  результате аварии женщина с двумя детьми попали в больницу с травмами.

ДТП в Киеве 4 июля

Пострадавшие  находились  в  салоне Daewoo.

ДТП в Киеве 4 июля

Они не вышли из салона после аварии из-за шедшего дождя.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве в воскресенье, 4 июля, на улице Мечникова пьяный водитель Mercedes снес забор и перевернул автомобиль

Также поздним вечером в четверг, 1 июля, под Одессой на трассе "Одесса-Рени" автомобиль сбил трех пешеходов – женщина с ребенком погибли,  еще одна пострадавшая доставлена в больницу.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Киев, ДТП, Фото, Постадавшие.
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