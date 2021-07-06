В Одессе крыша жилого дома рухнула прямо на хозяйку, она погибла на месте (фото)

В Одессе, 6 июля, в жилом доме провалился потолок и упал прямо на хозяйку помещения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ЧСНС Украины в Одесской области на странице в Facebook.

Обрушение потолка произошло в квартире на улице Степовой. После прибытия пожарно-спасательного отделения было установлено обрушение междуэтажного перекрытия квартире на 2 этаже, где и случилось происшествие. Площадь квартиры составляет 20м2.

Спасатели провели аварийно-поисковые роботы и обнаружили тело погибшей 82-летней женщины, которая собственно и была хозяйкой жилища.

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