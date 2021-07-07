В Херсоне ПЦУ построила новый храм из пенопласта: на его строительство ушло несколько часов (фото, видео)

Херсонская епархия Православной церкви Украины (ПЦУ) осваивает новые технологии строительства храмов.

Как сообщается на странице епархии в Фейсбук, новый храм возле "Европорта" был построен из специального пенопласта всего за несколько часов.

"Приятно было видеть прохожих, для которых, в основном, было приятной неожиданностью увидеть очертания нового храма, который "эффектно" вырос за несколько часов", - сказано в сообщении.

В будущем конструкцию из пенопласта усилят и покроют бетонной оболочкой для большей прочности.

Там отмечают, что в случае, если технология оправдает себя, это позволит быстро и недорого разворачивать храмы в местах, где ранее это было невозможно.

Кроме того, сообщается, что храм был построен исключительно за пожертвования прихожан и без привлечения сторонних спонсоров.

Как сообщалось ранее, 73% украинцев заявили, что считают себя православными. Из них большинство - прихожане ПЦУ.