Большинство православных в Украине причисляют себя к ПЦУ и симпатизируют ее предстоятелю Епифанию - опрос

В Киевском международном институте социологии (КМИС) провели опрос и выяснили, как украинцы относятся к православной церкви и ее высшим церковным иерархам.

Согласно результатам опроса 1003 респондентов из разных уголков Украины, 73% продолжают считать себя православными. Еще 9% - греко-католиками, а 7% - атеистами.

Также выяснилось, что 58% считают себя принадлежащими к Православной церкви Украины (ПЦУ). Причем этот показатель вырос, если сравнивать с июнем 2020 года, когда было 48%. Кроме того, 25% считают себя прихожанами Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП), 12% указали, что они просто православные без конкретизации.

Интересно, что люди лучше всего относятся к предстоятелю ПЦУ Епифанию: 45% ответили, что отношение к нему положительное, у 38% - нейтральное и только 6% заявили, что священнослужитель им не нравится. Отметим, что в 2020 году положительно к Епифанию относилось лишь 34%.

А вот предстоятеля УПЦ МП Онуфрия, согласно опросу, одобряет только 20% респондентов.

Напомним, в Ровенской области прихожане Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата не поделили храм.