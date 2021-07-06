Такого маневра никто не ожидал: Индустриальный мост в Киеве парализовала нелепая авария (фото, видео)

В Киеве, 6 июля, водитель Форд пыталась объехать пробку по встречной полосе и попала в ДТП.

Об этом сообщает Киев Оперативный в своем Telegram-канале.

Женщина за рулем Daewoo (Al7084HC), как стало известно, не имела прав и пыталась объехать по встречной полосе пробку, которая произошла из-за ремонта Индустриального путепровода.

Водитель Renault не ожидал такого маневра и впоследствии произошла авария.

ДТП обошлось без потерпевших.

Из-за аварии в районе, где произошел случай, образовались пробки.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как 4 юля в Киеве на проспекте Победы Mazda влетела в осветительную опору, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии