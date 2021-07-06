Из кафе – на больничную койку: на Винничине взрослые и дети отравились "фирменным" салатом

Массовое отравление жителей нескольких сел Винницкого района Винницкой области произошло после посещения кафе-бара "На Майдане", которое находится в селе Майдан-Чапельский. И теперь полицейские и сотрудники ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области выясняют, что стало причиной и кто виноват в случившемся.

Специалистам регионального главка Госпродпотребслужбы и Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины удалось установить, что 2 июля 2021 г. в кафе "На Майдане" праздновали выпуск 15 человек (8 детей и 7 взрослых) - жителей сел Хижинцы, Сокиренци, Парпуровцы Винницкого района. Также в отдельных беседках отдыхали две компании по 6 и 8 человек. Кроме того, 3 июля в заведении обедала семья из трех человек. Первые пострадавшие были госпитализированы в лечебное учреждение 3 июля, всего же с симптомами отравления к медикам обратились 17 человек, в том числе, четверо детей до 17-ти лет. Всех их объединяет то, что они накануне в вышеупомянутом заведении общественного питания употребляли одни и те же продукты питания.

Этот случай "Телеграфу" прокомментировал первый заместитель начальника управления Госпродпотребслужбы Александр Сорочан.

-Насколько нам известно, в настоящее время в больницах находятся 14 пациентов, а три человека от госпитализации отказались. У всех – средняя степень тяжести заболевания, им установили предварительный диагноз "Острый гастроэнтероколит. Пищевая токсикоинфекция". Потом будут проводиться лабораторные исследования и диагноз будет, безусловно, уточняться.

По словам специалиста, это бактериологические исследования, они достаточно продолжительные, пройдет не меньше недели, пока будут получены результаты.

-Раньше мы видели, что посетители жаловались, в том числе, в интернете в группе "Черный список. Винница" на некачественное, по их мнению, мясо в этом заведении. Однако официанты заверили посетителей, что мясо хорошее. Стоит заметить, что пострадали люди из трех компаний, побывавшие в кафе в течение двух июльских дней. Одни праздновали выпускной вечер, другие – 35-летие с момента выпуска, плюс просто семья заехала перекусить. И все три компании связывают свое заболевание с "фирменным" салатом заведения под названием "На Майдане", в который входит курица, яйцо и майонез. То есть, это может быть сальмонеллез, и теперь нам интересно, откуда там взялась сальмонелла. Мы имеем две версии. Первая – загрязненное сырье, то есть, курятина, или яйцо, или майонез. Второй вариант – это уже вторичное загрязнение готовой пищи, салата тем, кто его резал и мешал. Этот вероятный работник кухни мог быть бессимптомным носителем или переносить заболевание в легкой форме. Но, не придерживаясь правил личной гигиены, мог замешать салатик своими грязными ручками – и это также могло привести к заболеванию.

Александр Сорочан подчеркивает: "То, что заболевание связано с заведением, у нас сомнений нет, а вот загрязненное сырье или это бессимптомный носитель – пока и выясняется".

На самом деле, заболевших может быть и больше. Кафе расположено возле трассы, потому транзитные посетители могли занедужать уже далеко от "Майдана", в других населенных пунктах. Правда, до сей поры это заведение общественного питания в "сводках" Госпродпотребслужбы не фигурировало. Да и иные кафе и рестораны области за первый летний месяц не доставляли неприятностей своим посетителям.

В настоящее время кафе "На Майдане" закрыто на 10 дней. Остатки продуктов и пробы питьевой воды отобраны для лабораторных исследований.

Полиция проводит ряд экспертиз в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Санкция статьи - штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал "Телеграф", ранее из-за популярного ресторана в Харькове более 80 человек отравились суши.