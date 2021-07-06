Харьковская блогерша устроила свое похищение ради 5 биткоинов и феерично прокололась (фото)

Блогер из Харькова Екатерина Якимив, известная под псевдонимом "Тигра" решила развести на деньги своего российского "спонсора" и инсценировала собственное похищение.

27 июня ее подруга обратилась к полицейским и заявила, что девушка исчезла.

Однако в ходе следственных действий было установлено, что во время, когда она уже была "похищена", блогер продолжала расплачиваться своей банковской картой и даже взяла в аренду элитную машину.

Как оказалось, она вместе со своим другом затребовали у российского бизнесмена Василия Орешкина выкуп в размере 5 биткоинов (более 4,6 млн гривен). В настоящее время она находится в СИЗО. Теперь ей грозит от 5 до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества по делу о мошенничестве.





Примечательно, что это не первая ее выходка. В декабре 2020 года ее ловили на пьяном вождении.

На ее страницу в Инстаграм подписано более 5 тысяч человек, тематика профиля крайне стандартная.

Как сообщалось ранее, бывший глава ОПУ Андрей Богдан после развода с женой засветился в компании новой девушки.