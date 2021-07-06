Отметил юбилей: киевлянин вдрызг разбил арендованный спорткар на мокром асфальте (фото)

Во вторник, 6 июля, на Большой Окружной в Киеве мужчина эффектно разбился на арендованной спортивной машине.

Фото с места событий публикует dtp.kiev.ua.

Сообщается, что мужчина взял в аренду Ford Mustang, чтобы отпраздновать 30-летие, но в связи с неблагоприятными погодными условиями влетел в забор на улице Заболотного.

Как известно, сегодня в Голосеевском районе прошел хороший дождь, и мужчина не справился с управлением спортивной машиной на мокром асфальте.

Фото с места событий впечатляют:

Как сообщал "Телеграф", в прошлом году под Киевом на огромной скорости на съемках для фильма разбили красный Lamborghini.