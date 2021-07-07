"У тебя с**а 5 минут": перед поджогами в сигаретные ларьки Харькова подбрасывали записки (фото)

В новостных Телеграм-каналах Харькова сообщают, что в сгоревшие ночью киоски подбрасывали записки. В них сообщалось, что киоск облит бензином и у человека внутри есть 5 минут, чтобы отдать кассу.

Фото записки показали в канале "Труха".

В ней также идет речь о том, что в случае обращения к охране или правоохранителям пострадает семья человека. Напомним - в Харькове неизвестные ночью подожгли 4 киоска, торгующих сигаретами. Возгорания начались в течении 20-30 минут в разных районах города.

Места поджогов находятся на значительном расстоянии друг от друга. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям комментируют, что предварительно причина всех загораний - занесение открытого источника огня.