Подожгли одновременно в разных концах города: детали атаки на сигаретные киоски в Харькове

В Харькове за ночь сожгли несколько киосков торгующих сигаретами. "Телеграф" сообщал, что возгорания фиксировали в разных районах города.

В Госслужбе по черезвычайным ситуациям отмечают, что предварительно причиной пожаров стало занесение открытого огня. Об этом сообщают на сайте ГСЧС.

Всего спасатели зафиксировали 4 пожара. Произошли они практически одновременно. Сообщения о пожаре поступили в промежуток с 2:33 до 2:54. При этом точки возгорания находятся на значительном расстоянии друг от друга - 22 км. Это дает возможность сделать вывод о том, что поджигателей было несколько.

В трех случаях - на ул. Валентиновской, 21, пр. Науки, 60а и пр. Московском, 144 загорелись передвижные киоски. В 4 случае на пр. Московском, 190/1 прицеп киоска загорелся частично из-за подожжённой тряпки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове блогерша устроила свое похищение ради 5 биткоинов и феерично прокололась.