Уринотерапия за 10 грн: днепровский водитель стал героем сети, справив нужду прямо из маршрутки (фото)

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Четверг, 08.07.2021
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00:31 Сегодня Телеграф

В Днепре водитель 62 маршрута (ул. Забайкалькая - ж/м Победа-6) справил малую нужду не выходя из автобуса. 

Фото инцидента выложили в Сеть в одной из групп города в Телеграм. 

днепр водитель писает

Ситуация вызвала в комментариях активную дискуссию. Пользователи неодобрительно отозвались о поступке водителя, отметив "хорошо, что не поср*л". Также в чате жаловались на запах в транспорте. Некоторых людей инцидент натолкнул на творчество. 

стих о маршрутчике

Также часть комментаторов напомнила о проблеме в Днепре с городскими туалетами. По их словам, специально отведенного места справить малую нужду у водителей нет. 

комментарий в Телеграм

туалеты в Днепре

Накануне, в Запорожье произошло ЧП с маршруткой. Пассажирка получила серьезную травму из-за езды водителя. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 170

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Днепр, Водитель, Маршрутка.
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