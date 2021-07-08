Уринотерапия за 10 грн: днепровский водитель стал героем сети, справив нужду прямо из маршрутки (фото)

В Днепре водитель 62 маршрута (ул. Забайкалькая - ж/м Победа-6) справил малую нужду не выходя из автобуса.

Фото инцидента выложили в Сеть в одной из групп города в Телеграм.

Ситуация вызвала в комментариях активную дискуссию. Пользователи неодобрительно отозвались о поступке водителя, отметив "хорошо, что не поср*л". Также в чате жаловались на запах в транспорте. Некоторых людей инцидент натолкнул на творчество.

Также часть комментаторов напомнила о проблеме в Днепре с городскими туалетами. По их словам, специально отведенного места справить малую нужду у водителей нет.

Накануне, в Запорожье произошло ЧП с маршруткой. Пассажирка получила серьезную травму из-за езды водителя.