Ребром пробило легкое: пассажирка маршрутки в Запорожье сильно пострадала из-за езды водителя

В Запорожье пассажирка получила в маршрутке серьезную травму.

Об этом сообщили в Telegram-канале Запорожье ХЗП.

"Классика запорожских маршруток. Сегодня (5 июля, - Авт.) в результате резкого торможения 81-й маршрутки пассажирка получила серьезную травму", - рассказали в Telegram-канале.

В результате ЧП у женщины ребром пробило легкое. Пострадавшую женщину госпитализировали в 5-ю городскую больницу.

Интересно понесут ли ответственность представители перевозчика, или в их интересах только повышение стоимости проезда? – интересуются авторы.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве на улице Чернобыльской (Святошинский район) пассажир маршрутного автобуса выстрелил в водителя.

Также в Одессе произошло ЧП: в одной из маршруток подростки разбили окно в результате чего пострадала женщина.

Кроме того, в Ужгороде произошел скандал в маршрутке, в результате которого мужчина пустил в ход кулаки и ноги в отношении женщины.