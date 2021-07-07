Пытался все сжечь: в Киеве задержали стрелявшего в копов мужчину (фото и видео с ним)

В Киеве на Голосеевском проспекте, 58 задержали стрелка, который ранил из охотничьего ружья двух человек - гражданского в лицо и копа в руку.

Как сообщают столичные паблики, мужчину увезли на машине в отделение полиции, не давая журналистам никаких комментариев и не позволив подойти к задержанному.

Впрочем, незадолго до задержания мужчина общался со СМИ по телефону. Он рассказал, что целился в рейдеров, якобы пытавшихся отобрать его квартиру, а также что он не может выйти и сдаться физически, так как двери якобы заклинило в результате штурма силовиками. Мужчина требовал пустить к нему адвоката.

В результате, стрелок попытался все сжечь в своей квартире, однако спецназ взял ее штурмом. Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание и эвакуировали жильцов многоэтажки.

На месте работают полицейские и пожарные.

Ранее мы сообщали, что в полиции рассказали подробности стрельбы на Голосеевском проспекте Киева, где один из жильцов многоэтажки открыл огонь по правоохранителям. По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, патрульные прибыли на вызов в квартиру, где происходил конфликт. Однако владелец выстрелил из охотничьего ружья в сторону копов: один человек получил огнестрельное ранение лица, второй - страж порядка - ранен в руку.