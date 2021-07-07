Дым стоит столбом: на границе Украины и Словакии пылает автомобиль (фото, видео)

В Ужгороде, на граничном пропускном пункте со Словакией, гражданин Чехии поджег свой автомобиль Skoda Octaviа.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, опубликовав видео с места пожара.

"Водитель, устроив поджог своего авто, пешком пересек границу с Украиной. Документов нет. Утверждает, что иностранец. Украинские пограничники выясняют его личность", - написал он.

Кроме того, как уточнил журналист Виталий Глагола, автомобиль вспыхнул на словацкой части пункта пропуска.

По его словам, владелец автомобиля на иностранной регистрации не смог пересечь границу из-за проблем с документами, а затем пытался бежать на территорию Украины, где его и задержали украинские пограничники и надели на него наручники.

"Всем автомобилям в очереди словацкие пограничники отдали паспорта и рекомендовали ехать на другие пункты пропуска", - добавил журналист.

Как сообщал "Телеграф", пассажир автобуса пытался вывезти из Украины в Россию наркотические вещества в собственной бороде.