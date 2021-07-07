В Киеве напали на сторонников Лукашенко: (видео)

В среду, 7 июля, в Киеве возле здания посольства Беларуси в Украине на ул. М.Коцюбинского,3 произошло нападение на группу сторонников непризнанного международным сообществом белорусским президентом Александра Лукашенко.

Об этом сообщает посольство Беларуси в соответствующей ноте, которую направило в МИД Украины.

"... 07.07.2021 в ходе проведения санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у Посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика", - говорится в ноте.

В посольстве отметили, что двое участников нападения – граждане Украины были задержаны.

"Исходя из анализа обстоятельств совершенного инцидента, можно сделать вывод о его целенаправленном и заранее спланированном характере", - считают в диппредставительстве.

В свою очередь Telegram-канал "Х**вый Киев" публикует соотвествующее видео с места происшествия.

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