Ивано-Франковскую обладминистрацию возглавила Светлана Онищук - что о ней известно

Кабинет Министров утвердил Светлану Онищук на пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА).

Об этом сообщает "Украинская правда".

До этого она занимала должность заместителя главы ОГА с 17 сентября 2019 года. У чиновницы два высших образования - экономическое и юридическое, она доктор наук по государственному управлению.

До работы заместителем главы ОГА, возглавляла Межрегиональное управление Национального агентства по вопросам государственной службы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Среди ее профильных вопросов - социальная защита населения, занятость, семья и гендерная политика, защита прав детей и реализация программы децентрализации власти.

На государственной службе с 2006 года. Заслуженный юрист Украины.

Предыдущий губернатор Андрей Бойчук занимал должность менее года.

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