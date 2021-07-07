Шансов спастись не было: в Карпатах слетел в обрыв автомобиль с людьми (фото)

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Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф

В среду, 7 июля, в Яремче  (Ивано-Франковская область) автомобиль слетел в обрыв. Погибли четыре человека, которые в момент трагедии находились в салоне авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Как выяснили прибывшие на место полицейские, Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В машине находились четыре человека - трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте до приезда медиков.

"Полицейские устанавливают также возраст и место проживания погибших", - уточняют в ведомстве.

ДТП в Яремче

ДТП в Яремче

ДТП в Яремче

ДТП в Яремче

Судя по кадрам, автомобиль превратился в груду металлолома, сорвавшись с высоты.

Как сообщал "Телеграф", в России автомобиль с водителем внутри сорвался с грузового подъемника в ущелье Адыр-Суу в Кабардино-Балкарии.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 279

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ДТП, Погибшие, Фото, Яремче, Аварии.
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