Шансов спастись не было: в Карпатах слетел в обрыв автомобиль с людьми (фото)

В среду, 7 июля, в Яремче (Ивано-Франковская область) автомобиль слетел в обрыв. Погибли четыре человека, которые в момент трагедии находились в салоне авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Как выяснили прибывшие на место полицейские, Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В машине находились четыре человека - трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте до приезда медиков.

"Полицейские устанавливают также возраст и место проживания погибших", - уточняют в ведомстве.

Судя по кадрам, автомобиль превратился в груду металлолома, сорвавшись с высоты.

Как сообщал "Телеграф", в России автомобиль с водителем внутри сорвался с грузового подъемника в ущелье Адыр-Суу в Кабардино-Балкарии.