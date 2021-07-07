Захотели кого-то отмазать? В сети бурно обсуждают смерть подростка в туалете под Одессой

В среду, 7 июля, в Арцизе Одесской области нашли труп 16-летней школьницы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Девочку-подростка без признаков жизни обнаружили дома в выгребной яме. Как выяснили правоохранители, ребенок провалился в туалет с фекалиями, когда пыталась достать мобильный телефон.

Девочка случайно уронила телефон в выгребную яму, а пока пыталась достать гаджет, и задохнулась парами канализационных газов.

В комментариях к посту о ЧП в Telegram-канале "Одесса INFO", пишут о том, что девочку звали Вероника.

В комментариях также предположили, что таким образом пытались скрыть что-то более страшное.

"А к вам не приходила мысль, глупое стадо, что кого-то решили отмазать таким способом?) Вы действительно верите, что девушка 16-ти лет полезла бы в выгребную яму?)", "А почему решили, что девочка полезла за телефоном? Она кому-то сообщала? Как это вообще возможно практически и что потом с тем телефоном делать? Все равно ж выкидывать", "Ребенка в любом случае жаль. Смерть страшная", - написали в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Киевом дети провалились в выгребную яму туалета, один погиб, второй в реанимации.