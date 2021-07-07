В Яремче пьяный полицейский устроил ДТП и погубил мотоциклистку (фото, видео)

Трагедия случилась утром 6 июля на территории горсовета в Яремче Ивано-Франковской области: водитель легковушки не справился с управлением и на встречной полосе сбил мотоцикл, которым управляла девушка. ДТП в Украине происходят ежедневно, в любое время суток, на оживленных магистралях и тихих сельских улицах. Разница только в том, кто и в каком состоянии совершает нарушение, приносящее горе в семьи, и готов ли этот человек понести заслуженное наказание за содеянное.

Об этой аварии официально сообщила полиция Ивано-Франковской области:

"6 июля в 7:15 на дороге Н-09 в Яремче произошло смертельное ДТП. Выездом правоохранителей предварительно установлено, что 25-летний водитель Volkswagen Touareg двигался в направлении Микуличина, но на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Вследствие такого маневра автомобиль столкнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar NS200. Данным транспортным средством управляла 32-летняя жительница Киева, которая от полученных травм погибла на месте аварии.

Водитель автомобиля, уроженец Киева, не травмировался, в машине ехал сам. У водителя взята кровь на проверку состояния опьянения. Результат 1,19 промилле подтвердил, что он был нетрезв.

По факту аварии следователями начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства".

Как уточнили "Телеграфу" в полиции, задержанный водитель - уроженец Киева, но в данный момент проживает в селе Поляница Ивано-Франковской области.

А уже в полночь эмоциональный пост об этой аварии разместил на своей странице в Фейсбуке известный спортсмен и недавно-таки признанный народным депутатом по 87-му избирательному округу в Ивано-Франковской области Василий Вирастюк.

"ВАЖНО! Максимальний репост!

Сегодня 06.07.2021 года, в 07:15 на закругленном участке дороги Н-09 на Франковщине произошло ДТП, в результате которого на месте аварии погибла киевлянка Елена Денисенко, 1989 г.р.

Столкновение произошло на встречной полосе, водитель #VolksWagen Touareg не справился с управлением. За рулем внедорожника был уроженец Киева Антонюк Сергей Русланович, 1996 г.р. Мужчину спасли подушки безопасности и он остался целым и невредимым.

По словам свидетелей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и предлагал вознаграждение, чтобы помогли скрыться с места происшествия...", - написал нардеп.

Далее Вирастюк поясняет, почему решил привлечь внимание правоохранителей всех рангов, Верховной Рады, Кабинета министров, министерств охраны здоровья и инфраструктуры, байкеров и средств массовой информации. Оказывается, он вместе в коллегой – народным депутатом Эдуардом Прощуком - направлялся на спортивную базу и попал в дорожную пробку, образовавшуюся из-за вышеупомянутой аварии.

"Во-первых, мать потеряла дочь, парень - любимую, а байкеры - Леночку, члена байкерской семьи. Я и сам раньше часто ездил на байке, поэтому знаю, насколько в Украине на дорогах неоднозначное отношение к байкерам. Во-вторых, чисто по-человечески, я не мог остаться в стороне, потому что последствия этой аварии видел собственными глазами.

Когда мы проезжали мимо этого ДТП, сразу начали узнавать о последствиях. Так как вид передней части внедорожника говорил сам за себя...

А когда через друзей-знакомых мы узнали, что 25-летний мужчина на каждом этапе установки деталей расследования пытался "порешать", то в этом случае хочется обратить внимание общественности и не допустить безответственности в этой ситуации", - пояснил свою позицию народный депутат.

В комментариях под постом люди благодарят нардепа за внимание к проблеме: "Василий Вирастюк, помоги, пожалуйста, не дать "замять" это дело. Это была моя подруга, прекрасный и светлый человек", "Правильно делаете, что привлекаете к этому внимание! Вечная память девочке! И Царство небесное!"

Здесь же и подсказали, кто такой и чем занимается молодой водитель, не справившийся с управлением внедорожником.

Togoryk Jrij: "Это бывший мент, законы для него вообще не писаны!".

Ирина Годованец: "Это в 25 лет - он уже бывший полицейский, то как успел?".

Den Kharchenko: "Антонюк Сергей - бывший лейтенант полиции Житомирской области!".

Евгений Остапенко: "МВДшник потомственный".

А сайт "Матрица Свободы" добавил сведений как о водителе "Туарега", так и о его отце: "По неподтвержденной информации, за рулем Volkswagen Touareg с номером ВХ7575СТ находился сын начальника Отдела государственного экологического надзора (контроля) ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа Антонюка Руслана Сергеевича - Антонюк Сергей Русланович. Который также занимает высокую должность - старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области".

Журналисты сайта отыскали информацию и о предыдущих прегрешениях обоих Антонюков и не только на автодорогах:

"Судя по всему, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышенные промилле алкоголя: у самого Руслана Сергеевича за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения.

У сына - два исполнительных производства: первый - 2019 года, второй - 2020. Категория взыскания штрафов как и у отца - по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения

Также Антонюк Сергей Русланович проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Дело открыто в Оболонском районном суде города Киева. Дело № 756/3304/21. Назначено к судебному разбирательству на 11:00 часов 19.07.2021".

Вряд ли Сергею Антонюку удастся через 2 недели попасть на заседание в Оболонский суд. В отделе коммуникации Нацполиции Ивано-Франковской области "Телеграфу" подтвердили, не называя фамилии фигуранта, что "судом водителю избрана мера пресечения - 60 суток содержания под стражей без права внесения залога".

Фото Национальной полиции и со страницы Василия Вирастюка в Фейсбуке

Как сообщалось, 7 июля в Карпатах слетел в обрыв автомобиль с людьми.