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Четверг, 08.07.2021
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"Клоака и болото": на пляже в оккупированном Севастополе массово калечат детей (видео)

"Клоака и болото": на пляже в оккупированном Севастополе массово калечат детей (видео)
07:51 Сегодня Телеграф

На пляже "Омега" в Севастополе двое детей ударились головой о бетонный пирс. Происшествие случилось из-за незакрепленного батута.

Об этом сообщает группа "ЧП Севастополь" в Instagram. 

Ребятам понадобилась медицинская помощь. По сообщениям очевидцев скорая ехала 15 минут. В комментариях к посту пляж называют "клоакой" и делятся своими историями травм. 

Комментарии Севастополь

Пляж "Омега" - второй по популярности и размеру городской бесплатный пляж в оккупированном Севастополе. Многие комментаторы отмечают, что он пользуется популярностью у туристов, местные жители же ходят на него реже. 

Чтобы насладиться красотами Севастополя, "Телеграф" предлагает взглянуть на крымский город 100 лет назад.

Травмы на аттракционах не редкость на морских курортах - в  Египте во время  катания на водном парашюте серьезно пострадала украинка.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 687

Все по теме:

Крым, Севастополь, Пляж, Пирс, Омега.
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