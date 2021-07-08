"Клоака и болото": на пляже в оккупированном Севастополе массово калечат детей (видео)

На пляже "Омега" в Севастополе двое детей ударились головой о бетонный пирс. Происшествие случилось из-за незакрепленного батута.

Об этом сообщает группа "ЧП Севастополь" в Instagram.

Ребятам понадобилась медицинская помощь. По сообщениям очевидцев скорая ехала 15 минут. В комментариях к посту пляж называют "клоакой" и делятся своими историями травм.

Пляж "Омега" - второй по популярности и размеру городской бесплатный пляж в оккупированном Севастополе. Многие комментаторы отмечают, что он пользуется популярностью у туристов, местные жители же ходят на него реже.

Чтобы насладиться красотами Севастополя, "Телеграф" предлагает взглянуть на крымский город 100 лет назад.

Травмы на аттракционах не редкость на морских курортах - в Египте во время катания на водном парашюте серьезно пострадала украинка.