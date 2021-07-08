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Вода стоит четвертый день: курорт Коблево мощно затопило после ливня (фото, видео)

Вода стоит четвертый день: курорт Коблево мощно затопило после ливня (фото, видео)
09:14 Сегодня Телеграф Фото: Юлия Филимон

Курортное село Коблево, что в Николаевской области, оказалось во власти стихии. Из-за обильных дождей здесь затопило улицы в центре и базы отдыха.

Об этом сообщает "Суспільне".

По словам туристов - вода стоит третий день и это портит впечатления от курорта и отдыха. Уровень воды местами достигает 40 см. 

коблево вода в домах

Вода стоит и в домах местных жителей, и на базах отдыха, и в магазинах. Как рассказывают местные жители - справляться приходиться своими силами - откачивать воду или изобретать "дорожки" из подручных средств. Общей сельской программы по откачке воды нет, а такая проблема в Коблево существует не первый год. По словам чиновников - 2021 стал рекордным. 

коблево дороги в воде

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов рассказал, что к концу недели воду откачают ассенизаторскими машинами и вывезут за границу Коблева. 

А пока туристы и местные жители деляться в соцсетях фотографиями стихии и иронизируют над ситуацией. 

 

 
 
 
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Публикация от Дашулька ♡ Николаев ♡ (@dashulka_blog)

 

 

 
 
 
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Публикация от Дашулька ♡ Николаев ♡ (@dashulka_blog)

 

 

 
 
 
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Публикация от Александр Яковлев (@iak920)

 

Напомним, "Телеграф" писал, что Коблево вошел в десятку самых популярных украинских курортов. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 309

Все по теме:

Николаевская область, Дожди, Коблево, Потоп.
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