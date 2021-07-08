Вода стоит четвертый день: курорт Коблево мощно затопило после ливня (фото, видео)

Курортное село Коблево, что в Николаевской области, оказалось во власти стихии. Из-за обильных дождей здесь затопило улицы в центре и базы отдыха.

Об этом сообщает "Суспільне".

По словам туристов - вода стоит третий день и это портит впечатления от курорта и отдыха. Уровень воды местами достигает 40 см.

Вода стоит и в домах местных жителей, и на базах отдыха, и в магазинах. Как рассказывают местные жители - справляться приходиться своими силами - откачивать воду или изобретать "дорожки" из подручных средств. Общей сельской программы по откачке воды нет, а такая проблема в Коблево существует не первый год. По словам чиновников - 2021 стал рекордным.

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов рассказал, что к концу недели воду откачают ассенизаторскими машинами и вывезут за границу Коблева.

А пока туристы и местные жители деляться в соцсетях фотографиями стихии и иронизируют над ситуацией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дашулька ♡ Николаев ♡ (@dashulka_blog)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дашулька ♡ Николаев ♡ (@dashulka_blog)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Яковлев (@iak920)

Напомним, "Телеграф" писал, что Коблево вошел в десятку самых популярных украинских курортов.