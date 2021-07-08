"Під***сів потрібно вбивати": Житомир поставили на уши из-за провокационных листовок (фото)

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Четверг, 08.07.2021
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10:49 Сегодня Телеграф Фото: Андрей Шатило

В Житомире на улицах обнаружили листовки, призывающие к убийству геев. В частности одну из них сфотографировали на площади Королева. 

Об этом стало известно из сообщения в группе "Фейсбук Житомира". 

листовка Житомир

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на ситуацию и обратилась в Нацполицию и городскому голове Житомира о проверке факта и внесении в ЕРДР. Она подчеркнула, что подобные действия нарушают законодательство - Конституцию Украины, Декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

"Обеспечение равенства прав и свобод представителей ЛГБТИ-сообщества как одной из наиболее уязвимых категорий граждан находится на моем постоянном контроле",  - написала нардеп в своем официальном Телеграм-канале. 

Отметим, что площадь Королева - центральная площадь Житомира. Здесь находится областная государственная администрация.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что преподавательница львовского вуза на всю страну опозорилась гомофобными высказываниями.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Житомир, Листовки, Людмила Денисова, Гомофобия.
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