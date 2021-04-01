"Больное общество": что известно о преподавательнице, которая влипла в гомофобный скандал на всю страну

Преподавательница львовского вуза на всю страну опозорилась гомофобными высказываниями, заявив студентам, что понятие гендера было введено за деньги, а геев и лесбиянок нужно лечить.

Скандал разгорелся в Национальном университете "Львовская политехника" после того, как в сети появилась видеозапись лекции преподавательницы типографики Ольги Мерье, сделанная ее студентами. Как объяснили сами студенты, Мерье годами транслирует свои гомофобные взгляды, рассказывая ученикам, что люди с нетрадиционной ориентацией - просто больные. В конце концов у студентов лопнуло терпение и они решили "прославить" свою преподавательницу на всю Украину. Они записали ее заявления на видео, которое обнародовали в Youtube.

Как видно из кадров, преподаватель комментирует работу своей студентки на тему сексуальных домогательств, которая, в том числе вынесла проблемы харассмента в отношении людей с нетрадиционной ориентацией.

Мерье в частности заявила, что на самом деле "никакого гендера не существует", это понятие ввели за финансовое вознаграждение и сейчас его попросту "впаривают".

Преподавательница сказала своей студентке, что будет выступать против избранной ею темы, и потребовала, чтобы она раскрыла свою сексуальную ориентацию.

"Какая у вас сексуальная ориентация с точки зрения гендера, что вы выбираете такую тему и защищаете это? .. В данном случае речь идет о геях и лесбиянках и я буду выступать против этого, потому что считаю, что это не является формой дискриминации", - заявила Мерье, назвав представителей ЛГБТ "больным обществом".

Мерье цинично заявила, что те, кто "позиционирует себя, как гей, или лесбиянка" - психически нездоровы и их нужно не понимать, а лечить.

Что известно о преподавательнице львовской Политехники Ольге Мерье

Как информирует "Википедия", Ольга Валерьевна Мерье - кандидат архитектуры, старший преподаватель кафедры дизайна и основ архитектуры Института архитектуры Национального университета "Львовская политехника".

Мерье отметила свои 39 лет 28 февраля. В 2009 году преподаватель получила научную степень.

Ольга Мерье преподает в Политехнике рисунок, живопись, скульптуру, архитектурную композицию, спецпредметы по выбору студента.

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