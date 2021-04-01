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"Больное общество": что известно о преподавательнице, которая влипла в гомофобный скандал на всю страну

"Больное общество": что известно о преподавательнице, которая влипла в гомофобный скандал на всю страну
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф

Преподавательница львовского вуза на всю страну опозорилась гомофобными высказываниями, заявив студентам, что понятие гендера было введено за деньги, а геев и лесбиянок нужно лечить.

Скандал разгорелся в Национальном университете "Львовская политехника" после того, как в сети появилась видеозапись лекции преподавательницы типографики Ольги Мерье, сделанная ее студентами. Как объяснили сами студенты, Мерье годами транслирует свои гомофобные взгляды, рассказывая ученикам, что  люди с нетрадиционной ориентацией - просто больные. В конце концов у студентов лопнуло терпение и они решили "прославить" свою преподавательницу на всю Украину. Они записали ее заявления на видео, которое обнародовали в Youtube.

Как видно из кадров, преподаватель комментирует работу своей студентки на тему сексуальных домогательств, которая, в том числе вынесла проблемы харассмента  в отношении людей с нетрадиционной ориентацией.

Мерье в частности заявила, что на самом деле "никакого гендера не существует", это понятие ввели за финансовое вознаграждение и сейчас его попросту  "впаривают".

Преподавательница сказала своей студентке, что будет выступать против избранной ею темы, и потребовала, чтобы она раскрыла свою сексуальную ориентацию.

"Какая у вас сексуальная ориентация с точки зрения гендера, что вы выбираете такую тему и защищаете это? .. В данном случае речь идет о геях и лесбиянках и я буду выступать против этого, потому что считаю, что это не является формой дискриминации", - заявила Мерье, назвав представителей ЛГБТ "больным обществом".

 Мерье цинично заявила, что те, кто  "позиционирует себя, как гей, или лесбиянка" - психически нездоровы и их нужно не понимать, а лечить.

Что известно о преподавательнице львовской Политехники Ольге Мерье

Как информирует "Википедия", Ольга Валерьевна Мерье - кандидат архитектуры, старший преподаватель кафедры дизайна и основ архитектуры Института архитектуры Национального университета "Львовская политехника".

Мерье отметила свои 39 лет 28 февраля. В 2009 году преподаватель получила научную степень.

Ольга Мерье преподает в Политехнике рисунок, живопись, скульптуру, архитектурную композицию, спецпредметы по выбору студента.

Напомним, Ватикан официально открестился от поддержки однополых браков.

Ранее свою позицию по поводу однополых браков озвучил Папа Римский Франциск. Ватикан официально заявил, что не поддерживает браки представителей ЛГБТ-сообщества, несмотря на массу фейков, распространенных в СМИ и соцсетях

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Надежда Данищук
Автор: Надежда Данищук
Просмотры: 265

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Скандал, ЛГБТ, Львов, Гомофобия.
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