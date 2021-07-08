С детьми под палящим солнцем: в центре Киева сразу четыре митинга, не обошлось без потасовок (эксклюзивные фото)

Утром в четверг, 8 июля, в центре Киева возле здания городской государственной администрации проходит сразу четыре митинга.

Под зданием мэрии собралось большое количество протестующих: частные предприниматели, которые выступают против сноса МАФов; противники застройки и обманутые вкладчики банка "Аркада".

В здании КГГА проходит очередная сессия. Владельцы МАФов говорят, что располагают информацией о том, что власти решили принять решение о сносе всех малых архитектурных форм по городу.

Между протестующе возникают споры и небольшие потасовки. Митингующие также поспорили, быть строительству или нет. Часть людей выступает за постройку реабилитационного центра для участников АТО, а другие против подобных строительств.

Результат - порванные плакаты. Споры и потасовки продолжаются.

Следует отметить, что сегодня в столице достаточно жарко. Протестующие, среди которых дети, стоят под палящим солнцем. Люди пытаются спрятаться от жары под зонтики.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, 28 июня в День Конституции около сотни активистов пришли к Офису президента Украины и "объявили подозрение в госизмене" Владимиру Зеленскому.