Опасность повсюду: после моря кишечную палочку нашли в детсадах Одессы

В разгар лета на пляжах Одессы морская вода не соответствует микробиологическим нормам. В воде специалисты санитарной службы обнаружили кишечную палочку.

После чего патогенный микроб выявили и в дошкольных заведениях. Кишечную палочку обнаружили в детских садах №304 и №106.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.

Опасные бактерии нашли во время плановой проверки этих дошкольных учебных заведениях. Болезнетворные микроорганизмы выявили в готовой еде в данных детских учреждениях.

Также кишечную палочку нашли в больнице №1 и на предприятии "Восток". В этих заведениях организую регулярный лабораторный контроль.

К слову, кишечная палочка передаваться путем употребления некачественной пищи или через загрязненную воду. Попадая в организм человека, она начинает активно размножаться. Это приводит к нарушению нормального течения пищеварительных процессов и воспалению слизистых оболочек кишечника.

Также заражение кишечной палочкой может привести к панкреатиту, гастриту и колиту. Особенно опасна бактерия для пенсионеров и детей младше пяти лет.

Следует отметить, что в прошлом месяце на пяти пляжах Киева зафиксировали превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. При таком показателе отдыхающим не рекомендуют купаться.

Какими еще опасными болезнями можно заразиться на пляже, читайте в материале "Телеграфа" "Лишай, инфекции и не только: какой "букет" можно привезти с моря, окунувшись в него лишь раз (инфографика)".