Почти единогласно: в столице приняли знаковое решение по памятнику дружбе Киева и Москвы

Позицию "За" демонтаж памятника дружбе Киева и Москвы высказали 80 депутатов Киевсовета. Знак дружбы городов, который установлен в сквере по ул. Маршала Якубовского, просили убрать киевляне.

Об этом сообщает сайт Киевского горсовета.

За демонтаж проголосовали депутаты всех фракций, кроме ОПЗЖ. Во время обсуждения вопроса его пытались отложить.

Демонтаж произойдет в течение 30 дней. Выполнит его балансодержатель КП УЗН Голосеевского района. В местной райадминистрации он будет храниться пока не создадут музей тоталитаризма.

Решение призвано защищать интересы государства во всех сферах деятельности. "Государство-агрессор угрожает сохранению суверенитета Украины, вопреки мирным соглашениям. В результате памятные знаки в честь дружбы потеряли свой смысл и вызывают значительный общественный резонанс", — говорится в сообщении Киевского горсовета.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Харьковской области начали собирать экспонаты для музея советской эпохи под открытым небом.