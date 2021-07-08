На Львовщине 20-летний парень распотрошил кладбище: пострадали 60 памятников и крестов (фото)

Возможно, количество поврежденных надмогильных сооружений было бы еще более впечатляющим, но хулигана успели остановить правоохранители.

"8 июля около 5:30 в полицию позвонил охранник кладбища, расположенного на улице Нижанковского в городе Стрый, и сообщил, что неизвестный мужчина повалил несколько надгробных крестов и повредил памятники. По указанному адресу немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции Стрыйского райуправления полиции", – рассказали в полиции Львовской области.

На территории кладбища правоохранители обнаружили опрокинутые мусорные баки, разбросанные вазоны, а затем увидели и самого злоумышленника, который на могиле захоронения Сечевых Стрельцов раскачивал крест, чтобы его опрокинуть. Увидев полицейских, он пытался убежать, однако его удалось догнать и задержать.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Лиходеем оказался 20-летний житель Стрыя. Как предварительно установили правоохранители, в общей сложности молодой человек повредил 59 надгробных крестов и памятников.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.297 (Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное безобразие хулигану грозит наказание - ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Пока что он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, его семье предстоит возместить затраты на восстановление надгробий.