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В Днепре ромы держат в рабстве инвалида-колясочника (видео)

В Днепре ромы держат в рабстве инвалида-колясочника (видео)
Обновлено 19:03 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В Днепре женщина ромской национальности заставляет попрошайничать на улице инвалида-колясочника.

Об этом в четверг, 8 июля, сообщает Telegram-канал  "Х**й Днепр" и публикует соответствующее видео.

Так, на одной из улиц города на дороге прохожий заметил мужчину с ограниченными возможностями, который сидел в коляске. Рядом с ним находилась женщина ромской национальности.

Небезразличный гражданин утверждает, что инвалида держат в рабстве и издеваются над ним, заставляют просить у прохожих деньги.

"У цыган есть раб, работает на пр. Нигояна. Цыганка била инвалида и угрожала ему. Причитала чтобы лучше работал дармоед", - говорится в сопровождающем видео тексте.

Мужчина заснял все на видео, после чего ромка начала угрожать ему полицией.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Береговом ромы напали на инвалида-ветерана АТО, впоследствии чего в пострадавшего диагностировали переломом челюсти, ушиб волосистой части головы и травмы мягких тканей головы.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 160

Все по теме:

Днепр, Ромы, Попрошайки-калеки, Попрошайничество.
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