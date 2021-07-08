В Днепре ромы держат в рабстве инвалида-колясочника (видео)

Небезразличный гражданин утверждает, что инвалида держат в рабстве и издеваются над ним, заставляют просить у прохожих деньги.

"У цыган есть раб, работает на пр. Нигояна. Цыганка била инвалида и угрожала ему. Причитала чтобы лучше работал дармоед", - говорится в сопровождающем видео тексте.

Мужчина заснял все на видео, после чего ромка начала угрожать ему полицией.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Береговом ромы напали на инвалида-ветерана АТО, впоследствии чего в пострадавшего диагностировали переломом челюсти, ушиб волосистой части головы и травмы мягких тканей головы.