В Днепре ромы держат в рабстве инвалида-колясочника (видео)

В Днепре женщина ромской национальности заставляет попрошайничать на улице инвалида-колясочника.
Об этом в четверг, 8 июля, сообщает Telegram-канал "Х**й Днепр" и публикует соответствующее видео.
Так, на одной из улиц города на дороге прохожий заметил мужчину с ограниченными возможностями, который сидел в коляске. Рядом с ним находилась женщина ромской национальности.
Небезразличный гражданин утверждает, что инвалида держат в рабстве и издеваются над ним, заставляют просить у прохожих деньги.
"У цыган есть раб, работает на пр. Нигояна. Цыганка била инвалида и угрожала ему. Причитала чтобы лучше работал дармоед", - говорится в сопровождающем видео тексте.
Мужчина заснял все на видео, после чего ромка начала угрожать ему полицией.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Береговом ромы напали на инвалида-ветерана АТО, впоследствии чего в пострадавшего диагностировали переломом челюсти, ушиб волосистой части головы и травмы мягких тканей головы.