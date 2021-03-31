На Закарпатье цыгане избили инвалида-ветерана АТО

Еще не успели утихнуть страсти после зверского убийства ветерана АТО Александра Мандича в Киеве, как на Закарпатье снова напали на участника боевых действий с Российской Федерацией. На этот раз орудовала группа цыган.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 30 марта, в круглосуточном супермаркете АТБ в Береговом. Примерно в два часа ночи в магазине начался конфликт между 5 мужчинами ромской национальности и двумя украинцами, один из которых принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе вооруженных сил Украины. По итогам участия в войне, атошник получил инвалидность, сообщает mukachevo.net.

Цыгане напали и избили своих оппонентов. В результате у ветерана АТО диагностировали переломом челюсти, ушиб волосистой части головы и травмы мягких тканей головы.

Родственники пострадавшего опасаются, что конфликт останется без внимания со стороны полиции. В супермаркете им уже отказали предоставить видео с камер наблюдения.

Стоит отметить, несмотря на усилия правозащитных организаций, представители цыганских общин все чаще становятся фигурантами различных преступлений, как на Закарпатье, так и в столице Украины.

Полиция не спешит сажать карманников. И даже после задержания, они вскоре снова выходят на улицы города на "сафари".