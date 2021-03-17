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Внаглую стащили кошелек с деньгами: орудующие в Харькове воровки попали на видео

Внаглую стащили кошелек с деньгами: орудующие в Харькове воровки попали на видео
23:42 Ср, 17 Март 2021 Телеграф

В Харькове карманники уже давно орудуют, не стесняясь камер наблюдения в кафе, магазинах и торговых центрах. Очередной подобный случай произошел во вторник, 16 марта.

Об этом сообщили на facebook-странице сообщества "ХС-Харьков".

По словам читательницы, ограбление произошло на Салтовском шоссе в магазине “Prostor” (602 микрорайон).

"Вчера у меня вытащили кошелек с 2500 гривен в магазине. Работают две девушки, может кто-то узнает их", - указал автор сообщения.

На видео видно как две женщины в магазине подходят сзади к двум девушкам, стоящим перед полками с товаром. Пока одна женщина имитирует заинтересованность продукцией, вторая незаметно вытягивает у жертв кошелек и передает его своей сообщнице. После этого воровки покидают место преступления.

Стоит отметить, подобные случаи не редки не только в Харькове. Недавно в Киеве возле торгово-развлекательного центра Gulliver была задержана группа молодых воровок. Тем не менее, подобные преступления редко доходят до суда. Поэтому кражи будут продолжаться.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Харьков, Кража, Воры, карманники.
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