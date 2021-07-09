Иностранец сбежал с заседания суда, переполошив весь Харьков (фото, видео)

Из апелляционного суда в Харькове сбежал опасный преступник. После оглашения меры пресечения Димерал Незаметтим неожиданно выбежал на улицу и скрылся на неустановленном авто. Машина ждала его под зданием суда.

Об этом сообщил сайт Национальной полиции Харьковской области.

Это произошло в апелляционном суде на площади Героев Небесной сотни в четверг, 8 июля. Мера пресечения, которую выбрали гражданину Турции - содержание под стражей. Побег попал на камеры видеонаблюдения.

Ему 47 лет. Он высокий - более 185 см, крепкого телосложения, с короткой стрижкой. В городе объявлена операция "Сирена".

Ранее "Телеграф" сообщал, что суд в Украине впервые вынес приговор самокатчику, который сбил пенсионерку в Запорожье.