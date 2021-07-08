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Суд в Украине впервые вынес приговор самокатчику, сбившему пенсионерку в Запорожье

Суд в Украине впервые вынес приговор самокатчику, сбившему пенсионерку в Запорожье
18:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Шевченковский суд Запорожья впервые в Украине привлек к уголовной ответственности водителя электросамоката, которая накануне сбила женщину на пешеходном переходе. 

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений. 

Отмечается, что женщина на самокате сбила пенсионерку на улице Чаривной. Суд признал ее виновной в нарушении правил дорожного движения и дал ей испытательный срок, длительностью в один год. 

Кроме того, она обязана выплатить пострадавшей более 102 тысяч гривен физической и еще 23 тысячи моральной компенсации. Также ей придется оплатить 2350 гривен на юридическую помощь. 

Тем самым суд приравнял электросамокаты к транспортному средству, которым, как известно, запрещено двигаться по пешеходным дорожкам и тротуарам. 

Как сообщалось ранее, в последнее время участились случаи ДТП с участием водителей самокатов, из-за чего в Одессе им даже "объявили войну"

А пока взять их в прокат могут все желающие, в сети появляются все новые видео о безумных проделках водителей самокатов и новые сообщения о травмированных.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Суд, Запорожье, Самокаты.
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