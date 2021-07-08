Суд в Украине впервые вынес приговор самокатчику, сбившему пенсионерку в Запорожье

Шевченковский суд Запорожья впервые в Украине привлек к уголовной ответственности водителя электросамоката, которая накануне сбила женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что женщина на самокате сбила пенсионерку на улице Чаривной. Суд признал ее виновной в нарушении правил дорожного движения и дал ей испытательный срок, длительностью в один год.

Кроме того, она обязана выплатить пострадавшей более 102 тысяч гривен физической и еще 23 тысячи моральной компенсации. Также ей придется оплатить 2350 гривен на юридическую помощь.

Тем самым суд приравнял электросамокаты к транспортному средству, которым, как известно, запрещено двигаться по пешеходным дорожкам и тротуарам.

Как сообщалось ранее, в последнее время участились случаи ДТП с участием водителей самокатов, из-за чего в Одессе им даже "объявили войну".

А пока взять их в прокат могут все желающие, в сети появляются все новые видео о безумных проделках водителей самокатов и новые сообщения о травмированных.