В Киеве самокатчики покатались на верхушке опоры моста: экстремальное видео

В Киеве экстремалы-самокатчики решили отказаться от оригинальной езды и залезли на Парковый мост.

Видео такого опасного катания публиковал киевский паблик в Telegram.

"У самокатов новые зоны парковки", - подписали видео.

На видео видно, что двое парней с самокатами катаются на железных опорах моста. А внизу кто-то их снимает на видео.

Как они туда залезли, и как спустились неизвестно.

Под видео появилось множество гневных комментариев, пользователи возмущены такими действиями и предполагают, что все могло бы кончиться печально:

"Сами могут разбиться так и технику сломают"

"Это под чем нужно быть???"

"Это на сколько нужно быть не довольным поражением Украины, что б такое делать???"

"А есть видос, где он падает?"

Напомним, что в июне в Киеве возле Мариинского парка девушка чуть не попала под авто, соскочив с самоката Bolt, когда у того оказали тормоза.

А в Одессе из-за участившихся случаев травм молодежи в результате падения или столкновения электросамокатов готовят в Верховную Раду срочные меры.