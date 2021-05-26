Комиссия с Трухановым в Одессе хочет внести электросамокаты в ПДД и запретить детям кататься без родителей

Из-за участившихся в Одессе случаев травм молодежи в результате падения или столкновения электросамокатов, на заседании горкомиссии ТЭБ и ЧС приняли решение обратиться в ВР для срочного решения вопроса их использования и внесения электросамокатов в ПДД.

Об этом 26 мая сообщил мер города Геннадий Труханов.

По его словам, несовершеннолетние дети "должны пользоваться электросамокатом только под присмотром родителей".

Он также планирует временно ввести запрет компаниям, которые занимаются прокатом самокатов на хаотичное размещение электросамокатов, на период, пока службы города не разработают схему зонирования, где обозначат места стоянки самокатов, а также режим их использования и разрешенную скорость движения для каждой зоны.

Напомним, что ранее 20 мая, в Одессе, на Трассе здоровья, парень упал с самоката и сломал череп.