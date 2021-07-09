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В "ДНР" не нашлось лекарств: военкор боевиков скончалась после инсульта в 35 лет (фото)

В "ДНР" не нашлось лекарств: военкор боевиков скончалась после инсульта в 35 лет (фото)
11:22 Сегодня Телеграф

9 июля утром в донецкой больнице умерла пророссийская журналистка Катя Катина (настоящая фамилия - Василенко). 

По информации местных сообществ, 35-летняя женщина скончалась в результате сильного инсульта, случившегося два дня назад. В Донецке не было лекарств, чтобы спасти Катину. Препараты искали по всей так называемой "республике" и ждали из Москвы, однако тщетно.

Впрочем, в Сети пишут, что причина смерти - не кровоизлияние в мозг после инсульта, а стресс, полученный на войне. 

Катина была известна как фронтовой журналист самопровозглашенной "ДНР", себя называла "рыжей с камерой" и в своих материалах выражала активную пророссийскую позицию. 

К слову, ранее на войне погиб возлюбленный Катиной - снайпер Андрей "Скрипач". А в своих интервью она не раз рассказывала, как участвовала в "референдуме о самоопределении Донбасса" в 2014 году, как "разбирала брусчатку, ломая ногти, когда в Донецке ждали приезда украинских нацистов".

Напомним, исследователи из Лундского университета в Швеции обнаружили особый ген, который может вызывать заболевание мелких сосудов головного мозга и инсульт.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 408

Все по теме:

Донецк, Инсульт, Смерть, ДНР, Военкор.
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