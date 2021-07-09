В "ДНР" не нашлось лекарств: военкор боевиков скончалась после инсульта в 35 лет (фото)

9 июля утром в донецкой больнице умерла пророссийская журналистка Катя Катина (настоящая фамилия - Василенко).

По информации местных сообществ, 35-летняя женщина скончалась в результате сильного инсульта, случившегося два дня назад. В Донецке не было лекарств, чтобы спасти Катину. Препараты искали по всей так называемой "республике" и ждали из Москвы, однако тщетно.

Впрочем, в Сети пишут, что причина смерти - не кровоизлияние в мозг после инсульта, а стресс, полученный на войне.

Катина была известна как фронтовой журналист самопровозглашенной "ДНР", себя называла "рыжей с камерой" и в своих материалах выражала активную пророссийскую позицию.

К слову, ранее на войне погиб возлюбленный Катиной - снайпер Андрей "Скрипач". А в своих интервью она не раз рассказывала, как участвовала в "референдуме о самоопределении Донбасса" в 2014 году, как "разбирала брусчатку, ломая ногти, когда в Донецке ждали приезда украинских нацистов".

Напомним, исследователи из Лундского университета в Швеции обнаружили особый ген, который может вызывать заболевание мелких сосудов головного мозга и инсульт.