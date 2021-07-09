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От 80 тысяч за могилу: в Киеве продавали места на закрытых кладбищах (видео)

От 80 тысяч за могилу: в Киеве продавали места на закрытых кладбищах (видео)
13:40 Сегодня Телеграф Офис генерального прокурора

От 3 до 6 тысяч долларов США за место - в Киевской коммунальной ритуальной службе требовали взятки. Предметом торга стали места на закрытых кладбищах столицы. Например, за два места на Лесном кладбище запросили 3 и 5 тысяч долларов.

Про это сообщают в СБУ.

Злоумышленники из специализированного КП "Спецкомбинат ПКБО" прибегли  к услугам посредников. Одного из них задержали во время продажи еще одного места на кладбище - уже за 6 тысяч долларов США. 

 

Следственные действия продолжаются. Над делом совместно работают СБУ, Нацполиция и Офис генерального прокурора. 

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 уголовного кодекса Украины. Согласно санкциям задержанному угрожает от 5 до 10 лет с конфискацией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Ивано-Франковщине подставным лицам незаконно передали 120 га земли

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Киев, СБУ, Коррупция, Кладбище.
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