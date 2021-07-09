Не пропустите рейс: к аэропорту "Борисполь" можно будет подъехать лишь по "встречке" (схема)

Планировать маршрут заранее просит пассажиров международный аэропорт "Борисполь" - при подъездах к нему на 5 дней закрывают часть дороги на ремонт. Объезжать придется по встречной полосе с 9 июля.

Об этом аэропорт сообщает в соцсети Facebook.

Работы по капитальному ремонту трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский в районе подъездной дороги к аэропорту "Борисполь" продлятся до 14 июля. На дороге установлены временные знаки. Чтобы водителям было легче схему проезда опубликовала Патрульная полиция Борисполя.

В комментариях к новости пользователи отметили, что этот участок дороги был в хорошем состоянии.

Ранее "Телеграф" писал, что накануне по дороге в аэропорт "Борисполь" отбойник разрезал авто пополам - фото ДТП.