Машина вся в крови: по дороге в аэропорт "Борисполь" отбойник разрезал авто пополам (фото)

Во вторник, 6 июля, на 32 км автодороги "Киев - Харьков - Довжанский" произошло ДТП, в результате которого несколько человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Авария случилась на повороте в аэропорт "Борисполь". Автомобиль наехал на отбойник.

Без пострадавших не обошлось.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

На месте работают медики и полицейские.

Как сообщал "Телеграф", 4 июля, на бульваре Дружбы Народов в Киеве, произошла авария с участием трех машин - Subaru, Daewoo Matiz и Chery Tiggo, в результате чего женщина с двумя детьми попали в больницу.

Также во вторник, 6 июля, на проспекте Победы образовалась огромная пробка в сторону центра Киева, причиной которой стало ДТП, произошедшее возле метро "Политехнический институт".