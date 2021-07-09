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Колесо попало в щель: в Ровенской области подросток погиб на понтонном мосту

Колесо попало в щель: в Ровенской области подросток погиб на понтонном мосту
Обновлено 18:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Ровенской области в селе Чудель 14-летний мальчик погиб, пытаясь проехать по понтонному мосту через реку. 

Об этом пишет OBOZREVATEL

Согласно сообщению в сообществе "Чудель назагал" в Фейсбук, происшествие произошло в воскресенье, 4 июля. 

Известно, что подросток возвращался на велосипеде домой около 21:30, однако колесо угодило в щель между частями моста. Резкая остановка привела к тому, что мальчик перелетел через руль, а велосипед упал на него. От полученных травм он скончался.

Местные жители говорят, что на этом месте когда-то был старый аварийный мост, однако во время одной из избирательных кампаний, один из кандидатов построил временную понтонную переправу. 

В настоящее время она заметно просела и местами уходит под воду. 

Впрочем, в сельском совете утверждают, что мост находится в нормальном состоянии, а вины местных властей в происшествии нет. Староста Чуделя Роман Тишков говорит, что обращался к Ровенскому облсовету по поводу строительства нового моста, однако там заявили, что денег нет.  

Как сообщалось ранее, в Мелитополе на частном предприятии по изготовлению промышленного оборудования произошел взрыв, вследствие которого погиб один человек

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Ровенская область, Мост.
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