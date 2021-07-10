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Он просто стоял посреди дороги: пешеход-нарушитель попал под машину в Киеве (видео)

Он просто стоял посреди дороги: пешеход-нарушитель попал под машину в Киеве (видео)
10:35 Сегодня Телеграф

В Киеве ночью 10 июля на проспекте Науки водитель автомобиля сбил пешехода, который вышел на дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Согласно информации, водитель Hyundai совершил наезд на нарушителя, который стоял на дороге и не двигался.

Канал опубликовал видео с "Варта Голосеева", сделанное на авторегистратор, где действительно видно, что мужчина в темной одежде перед ДТП просто стоял в неположенном месте посреди дороги.

В сообщении отмечается, что травмированного мужчину госпитализировали в больницу скорой помощи.

Читатели канала активно отреагировали на публикацию о происшествии. Многие из них считают, что виновен пешеход и жалеют водителя. Некоторые комментаторы предполагают, что пострадавший человек хотел совершить самоубийство.

ДТП на пр. Науки в Киеве ДТП на пр. Науки в Киеве

Среди читателей паблика есть и те, кто считает виновным водителя.
ДПТ на пр. Науки в Киеве

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Запорожской области водитель ВАЗ совершил наезд на 39-летнего пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Киев, ДТП, Авария, Наезд на пешехода.
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