Он просто стоял посреди дороги: пешеход-нарушитель попал под машину в Киеве (видео)

В Киеве ночью 10 июля на проспекте Науки водитель автомобиля сбил пешехода, который вышел на дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Согласно информации, водитель Hyundai совершил наезд на нарушителя, который стоял на дороге и не двигался.

Канал опубликовал видео с "Варта Голосеева", сделанное на авторегистратор, где действительно видно, что мужчина в темной одежде перед ДТП просто стоял в неположенном месте посреди дороги.

В сообщении отмечается, что травмированного мужчину госпитализировали в больницу скорой помощи.

Читатели канала активно отреагировали на публикацию о происшествии. Многие из них считают, что виновен пешеход и жалеют водителя. Некоторые комментаторы предполагают, что пострадавший человек хотел совершить самоубийство.

Среди читателей паблика есть и те, кто считает виновным водителя.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Запорожской области водитель ВАЗ совершил наезд на 39-летнего пешехода, после чего скрылся с места происшествия.