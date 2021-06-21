В Запорожской области водитель "ВАЗ" насмерть сбил пешехода и скрылся: объявлен розыск

В Запорожской области в селе Павловка произошло ДТП: местного жителя насмерть сбило авто "ВАЗ", после чего водитель скрылся.

Об этом 21 июня сообщили в ГУ Нацполиции Запорожской области.

По данным полиции инцидент произошел 20 июня около 7 утра. В Васильевском районе водитель совершил наезд на 39-летнего пешехода, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм мужчина скончался.

Во время осмотра места аварии полицейские изъяли фрагмент стекла передней фары с маркировкой, присущий автомобилю "ВАЗ".

Напомним, что 20 июня в Ужгороде, на улице Дендеши произошло ДТП: столкнулся автобус "Эталон" с легковушкой "Mercedes-Benz".

Также 20 июня в Киеве на ВДНХ произошло ДТП: столкнулись такси Skoda и Peugeot. В результате оба водителя получили травмы.