Празднование Ивана Купала обернулось трагедией на Житомирщине (фото, видео)

В Коростене Житомирской области, вечером 9 июля, в зоне отдыха на River Bank произошел сильный взрыв во время празднования Ивана Купала. Травмы получило не менее 3 людей, которые обратились к врачам.

Об этом сообщает местное интернет-издание Коростень.today.

Во время действа зажгли пиротехнику. В этот момент мужчина обливал бензином дрова. Искра от пиротехники вызвала возгорание бензина. Огонь быстро распространился в канистру и произошел мощный взрыв.

"Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел мальчик. Этого, что был снизу с канистрой, срывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду ", - рассказали очевидцы с места происшествия.

Местные заявляют, что взрыв был настолько мощным, что у жителей района водоканала, где собственно все и произошло, трусились шибки в окнах.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Мелитополе произошел взрыв на предприятии - один пострадавший умер, за жизнь второго борются медики