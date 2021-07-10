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Празднование Ивана Купала обернулось трагедией на Житомирщине (фото, видео)

Празднование Ивана Купала обернулось трагедией на Житомирщине (фото, видео)
Обновлено 19:16 Сегодня Телеграф Коростень.today

В Коростене Житомирской области, вечером 9 июля, в зоне отдыха на River Bank произошел сильный взрыв во время празднования Ивана Купала. Травмы получило не менее 3 людей, которые обратились к врачам.

Об этом сообщает местное интернет-издание Коростень.today.

Во время действа зажгли пиротехнику. В этот момент мужчина обливал бензином дрова. Искра от пиротехники вызвала возгорание бензина. Огонь быстро распространился в канистру и произошел мощный взрыв.

В Коростене на праздновании Ивана Купала произошел взрыв

"Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел мальчик. Этого, что был снизу с канистрой, срывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду ", - рассказали очевидцы с места происшествия.

В Коростене на праздновании Ивана Купала произошел взрыв

В Коростене на праздновании Ивана Купала произошел взрыв

Местные заявляют, что взрыв был настолько мощным, что у жителей района водоканала, где собственно все и произошло, трусились шибки в окнах.

В Коростене на праздновании Ивана Купала произошел взрыв

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Мелитополе произошел взрыв на предприятии - один пострадавший умер, за жизнь второго борются медики

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 266

Все по теме:

Взрыв, Житомирская область, Ивана Купала, Пиротехника, Коростень.
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