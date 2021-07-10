Драка с поножовщиной у "Молодости": кричавший о "российском" Крыме харьковчанин "дал заднюю" (видео)

В Харькове возле бара "Молодость" 8 июля произошла потасовка с поножовщиной. Причиной тому стало, что один из ее участников заявил, будто Крым "российский".

10 июля в сети появилось видео, в котором мужчина, после осознания того, насколько он ошибался, подтвердил, что Крым это Украина, а Россия является агрессором.

При этом, то видео, на котором были запечатлены его крики о "российском" Крыме, мужчина назвал "сфабрикованным".

"Ну так себе извинение, если честно", - отметили в телеграм-канале ТРУХА.

На слова мужчины отреагировали и пользователи сети.

Как сообщалось ранее, в эфире украинского телеканала ДОМ, ведущего трансляцию на оккупированных территориях, появилась карта России с оккупированным Крымом. После этого каналу пришлось извиняться.